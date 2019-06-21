قوات التحالف تسقط طائرتين مسيرتين من محافظة صنعاء

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية مساء اليوم الجمعة.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56)، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وذكر العقيد المالكي، أن كلا الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء، وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وتابع، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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