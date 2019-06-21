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الطيران المدني يؤكد متابعة الحركة الجوية لمسارات بشمال عُمان

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مباشر: أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان أنها تتابع الحركة الجوية لمسارات بشمال السلطنة.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن فريق إدارة الطوارئ بالملاحة الجوية يتابع وضع الحركة الجوية في المجال الجوي العُماني والتي تسير بشكل طبيعي في ضوء الأحداث المؤثرة على بعض مسارات الطيران الواقعة شماله.

وأكدت الهيئة، جاهزيتها لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الحركة الجوية في المجال الجوي العُماني.

ويأتي ذلك بالتزامن إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز.

ويشار، إلى أن دونالد قد وافق على هجمات عسكرية ضد إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية، قبل أن يتراجع عن القرار مبرراً ذلك بالحفاظ على حياة المدنيين.

وقامت العديد من شركات الطیران العالمية بتعديل مسارات رحلاتھا الجویة التي تحلق فوق المنطقة المحددة، اليوم، على إثر تنبیه أصدرته الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

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