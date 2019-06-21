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بشراكة فرنسية.. السعودية تبني مصنع لهياكل الطيران بالمملكة

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الرياض - مباشر: وقعت الشركة للصناعات العسكرية مذكرة اتفاق مع شركة "Figeac Aéro" إحدى شركات الطيران الفرنسية، لبناء منشأة تصنيع هياكل طيران معدنية في المملكة.

وأفادت الشركة السعودية، اليوم الجمعة، أن مذكرة الاتفاق تتضمن إنشاء مشروع مشترك يقضي ببناء منشأة في المملكة العربية السعودية لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضحت، أنها ستمتلك غالبية الأسهم في الكيان الجديد، والذي سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري، منوهة إلى أن المشروع من المقرر أن يستمر لمدة عامين ونصف.

ويشار، إلى أنه تم توقيع المذكرة في معرض باريس الجوي، الحدث الدولي المتخصص في مجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي يقام في مطار لو بورجيه في العاصمة الفرنسية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، أندرياس شوير، أن المشروع يمثل الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز من قدراتنا المحلية تماشيًا مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.

وتابع، أنه من خلال بناء أسس متينة للتصنيع الأصلي، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وضمان مستقبل أكثر أماناً للمملكة وشعبها في الوقت نفسه.

من جهته، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، جان كلود مايار، بأنه بعد دراسة وبحث لمدة أربع سنوات مع العديد من الشركاء المحتملين حول المنظومة السعودية، وتوصلنا إلى أن شراكتنا في المشروع المشترك المستقبلي مع شركة SAMI ستمكن المملكة العربية السعودية من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة بها.

وأكمل، أنه سيتم إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة التي سيكون موقعها إما في الرياض أو جدة، بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريبًا عاليًا، وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المنشأة عمليات التشغيل الآلي مثل أعمال الصفائح المعدنية، وعمليات المعالجة السطحية، وأعمال التجميع الفرعية، لتسليم البضائع بشكلها النهائي.

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