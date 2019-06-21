محدث.. نايمكس يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي بمكاسب 9%

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع التوترات الجيوسياسية، ليحقق "نايمكس" مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بأكثر من 9 بالمائة.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الجاري.

وعلى مدار الأيام الماضية تلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وسط مخاوف خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتزايدت التوترات الجيوسياسية بعد أن سقطت أمس طائرة درون تابعة للولايات المتحدة بالقرب من مضيق هرمز، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه أوقف توجيه ضربة عسكرية لطهران من أجل تجنب وقوع ضحايا.

وعند تسوية الجلسة، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 57.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 29 مايو/أيار الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بلغت 9.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.2 بالمائة إلى 65.17 دولار للبرميل.