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السعودية تحصل على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف"

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السعودية تحصل على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف" السعودية تحصل على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف"

الرياض - مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي ، أن المملكة حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف".

وقالت "ساما"، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن أعضاء مجموعة العمل المالي "فاتف" وافقوا خلال الاجتماع الذي تم في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية على انضمام المملكة للمجموعة.

ويشار، إلى أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وكانت المجموعة، قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر يونيو/حزيران من العام 2015، إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017-2018، بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف).

وتجدر الإشارة، إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004.

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