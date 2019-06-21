محدث.. الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، ويتجه لتحقيق خسائر أسبوعية قوية بعد بيانات اقتصادية وتكهنات خفض الفائدة.

وتراجعت العملة الأمريكية بشكل قوي مع تصريحات من قبل أعضاء الفيدرالي تدعم اتجاه المركزي الأمريكي إلى خفض محتمل للفائدة في الفترة المقبلة.

وذكر عضو الفيدرالي في "مينيابوليس" أنه طالب البنك بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية هذ الأسبوع، في الوقت الذي أكد فيه أعضاء آخرون بالمركزي الأمريكي على وجود حجج قوية لخفض الفائدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 40 شهراً مع هبوط النشاط الصناعي لأدنى مستوى منذ عام 2009.

في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي إنه ليس متسرعاً في توجيه ضربة عسكرية لإيران مشيراً إلى أن أوقف الهجوم ضد طهران بعد معرفة بعدد الضحايا المحتلم كنتيجة لذلك.

وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية قوية خلال الأسبوع الجاري حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 1.3 بالمائة بعد بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه والتي تشير إلى احتمالية الاتجاه لخفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.1360 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.41 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2732 دولار، بينما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة عند 0.9772 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 96.275 بعد أن سجل مستوى 96.237 في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ 20 مارس/أذار الماضي.