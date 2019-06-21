تقرير: النزاع الأمريكي الإيراني يهدد أسواق الغاز أكثر من النفط

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن النزاع المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون له آثاراً مدمرة بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي المسال أكثر بكثير من شحنات النفط الخام في العالم.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المستوردين الرئيسيين أقل استعداداً لتعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال كون مخزوناتهم ضئيلة المقارنة مع المخزونات الخاصة بالنفط.

وعلى سبيل المثال، كان يوجد لدى اليابان بنهاية شهر مارس/أذار الماضي واردات من الغاز الطبيعي المسال تكفي لنحو 19 يوماً مقابل ما يكفي من النفط في الاحتياطيات الاستراتيجية لتغطية 133 يوماً.

وبحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن ربع كميات الغاز الطبيعي المسال تقريباً تمر عبر مضيق هرمز.

ويعتبر مضيق هرمز بمثابة ممر بحري هام يقع على حدود إيران وتنقل الشاحنات من خلاله حوالي خمس إنتاج العالم من النفط.

وكانت طهران هددت في الماضي بتعليق شحنات الوقود عبر هذا الممر الحيوي.

وتزايدت التوترات في المنطقة بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، قبل أن يقرر إلغاء الأمر.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قامت القوات الإيرانية بإسقاط طائرة درون أمريكية عبر مضيق هرمز.

"بغض النظر عن الارتفاع في أسعار النفط، فمن المحتمل أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ضعف هذه الزيادة"، حسبما ذكر محلل النفط والغاز في شركة ماكواري كابيتال "ديفيد هيويت".

وأضاف أن السوق لن يكون قادراً على تعويض كمية الشحنات بأكملها من المنطقة إذا تم إيقاف نقل الإمدادات عبر المضيق.

وتتجه معظم شحنات الغاز القطري إلى الدول الآسيوية واليابان كما أن كوريا الجنوبية والهند من بين أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال، بحسب الاتحاد الدولي للغاز.