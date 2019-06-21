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إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 مليون تأشيرة عمرة

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الرياض - مباشر: أصدرت المملكة العربية أكثر من 7.6 مليون تأشيرة عمرة، حتى أمس الخميس.

وأفادت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت إصدار 7.667 مليون تأشيرة عمرة حتى أمس الخميس الموافق 20 يونيو / حزيران الجاري.

ونوهت الوزارة، إلى أن أكثر الجنسيات قدوما للمملكة كانت باكستان بعدد 1.674 مليون معتمر، ثم إندونيسيا بـ974.650 ألف معتمر، بعدها الهند بـ652,322  ألف معتمر، ومصر بـ541,951 ألف وافد، والجزائر خامسا 365,754 ألف معتمر.

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