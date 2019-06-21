وكالة: الهند تطالب السعودية بلعب دوراً للحفاظ على أسعار النفط

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن دولة الهند طالبت المملكة العربية السعودية بلعب دوراً نشطاً للحفاظ على استقرار أسعار الخام العالمية.

وأكد وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الجمعة، قلق بلاده من ارتفاع أسعار النفط الخام، في ظل تزايد وتيرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لوكالة "روتيرز".

وطلب برادان، من الفالح أن تلعب المملكة السعودية دورا نشطا داخل منظمة "وأوبك" للحفاظ على استقرار أسعار الخام عند مستوى معقول.

وأفادت الأرقام الأولية التي أظهرتها الحكومة الهندية، اليوم، تراجع إنتاج النفط الخام في الهند في مايو/ أيار بنسبة 6.9 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل 2.80 مليون طن، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 0.4 بالمئة إلى 2.74 مليار مترك مكعب، وفقاً لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 5:32 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.2 في المئة عند مستوى 65.20 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب القادم بأكثر من 0.7 في المئة إلى 57.48 دولار للبرميل.

وذكر تقرير حديث أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تأثر أسعار النفط في الأسواق العالمية بسلوك دولة إيران التصاعدي.

ودعت دولة ألمانیا اليوم، إلى تسویة سلمیة للتصعید الذي تشھده منطقة الخلیج العربي والتوصل لحلول سیاسیة للأزمة بین إیران والولایات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز.

ويشار، إلى أن دونالد ترامب قد وافق على هجمات عسكرية ضد إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية، قبل أن يتراجع عن القرار مبرراً ذلك بالحفاظ على حياة المدنيين.

وقامت العديد من شركات الطیران العالمية بتعديل مسارات رحلاتھا الجویة التي تحلق فوق المنطقة المحددة، اليوم، على إثر تنبیه أصدرته الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

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