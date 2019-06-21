محدث..الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 55 دولاراً مع توقعات خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة متجاوزة مستوى 1400 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 2013، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بأكثر من 55 دولاراً.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع هبوط العملة الأمريكية التي تعرضت للضغط وسط مكاسب اليورو وزيادة توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وتأتي مكاسب الذهب القوية عقب تصريحات الفيدرالي الأخيرة التي أظهرت اتجاهاً واضحاً نحو إمكانية اللجوء إلى سياسة نقدية تيسيرية.

وصرح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن هدف اللجنة هو الحفاظ على التوسع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام أدوات البنك حسب الحاجة.

وفي سياق منفصل، شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية التي تشهد توتراً في الأساس، حيث ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف قرار بهجمات عسكرية ضد إيران بعد معرفته لعدد الضحايا جراء ذلك.

وأفادت تقارير صحفية بالأمس سقوط طائرة درون تابعة للولايات المتحدة بصاروخ إيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 40 شهراً، بينما تجاوزت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تقديرات المحللين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1400.10 دولار للأوقية، هو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر/آيلول 2013.

وحققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 4.1 بالمائة أو ما يعادل 55.60 دولار للأوقية مع خسائر قوية للعملة الأمريكية في ظل زيادة توقعات خفض معدلات الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران بعد إسقاطها لطائرة أمريكية بدون طيار، وإعلانها مضاعفتها لمعدل تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أمثاله خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة إلى 1396.72 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 96.249.