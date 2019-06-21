واشنطن تحظر 5 شركات صينية من شراء المكونات الأمريكية

مباشر: منعت وزارة التجارة الأمريكية 5 شركات صينية أخرى من شراء مكونات أمريكية، وذلك بعد إدراج هواوي ضمن هذه القائمة في الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت هواوي ضمن قائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي لكنها قررت تخفيف بعض القيود ضد الشركة الصينية لمدة 3 أشهر.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة، أنها أضافت 5 شركات إلى القائمة السوداء وهم "هيغون، وتشنغدو هيجوانغ لتصميم الدوائر المتكاملة، وتشنغدو هيجوانغ للالكترونيات الدقيقة، وسوجون، ومعهد وشي جينانغان لتكنولوجيا الحوسبة".

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن أنشطة هذه الشركات تشكل خطرًا كبيرًا من التورط أو الانخراط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين.