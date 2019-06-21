ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي تأثُر النفط بسلوك إيران

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تأثر أسعار النفط في الأسواق العالمية بسلوك دولة إيران التصاعدي.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن ترامب تحدث مع الأمير محمد بن سلمان حول قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام العالمية، وفقاً لوكالة "روتيرز".

وأوضح هوجان جيدلي، أن الجانبين ناقشا الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية.

وتناول الاتصال الهاتفي، التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني.

وبحلول الساعة 5:32 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.2 في المئة عند مستوى 65.20 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب القادم بأكثر من 0.7 في المئة إلى 57.48 دولار للبرميل.

ودعت دولة ألمانیا اليوم، إلى تسویة سلمیة للتصعید الذي تشھده منطقة الخلیج العربي والتوصل لحلول سیاسیة للأزمة بین إیران والولایات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز.

ويشار، إلى أن دونالد ترامب قد وافق على هجمات عسكرية ضد إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية، قبل أن يتراجع عن القرار مبرراً ذلك بالحفاظ على حياة المدنيين.

وقامت العديد من شركات الطیران العالمية بتعديل مسارات رحلاتھا الجویة التي تحلق فوق المنطقة المحددة، اليوم، على إثر تنبیه أصدرته الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

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