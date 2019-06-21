حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22يونيو 2019 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدلات حلوة وعذبة مهنياً، وتكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمّة ولا تترك مجالاً للغموض



عاطفياً: تقتضي الحكمة الابتعاد عن الشريك وإعطاءه الوقت حتى تُسوّى الأموربينكما، حاول أن تجد الحلول بسرعة ولا تراهن على الأسبوع الأخير من الشهر



صحياً: تعانى من أمراض الحساسية بسبب تقلبات ظروف الطقس، كل ما عليك القيام به هو الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أخرى

برج الثور

مهنياً: تشعر بالعجز عن مواجهة الأمور وتتصرف بطريقة انفعالية، الا انني لا أرى نفعاً من الجدال، كذلك من الافضل عدم التورط في مشاكل جانبية



عاطفياً: على الرغم من الأجواء السلبية تسجل منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية، وتبرز على الصعيد الاجتماعي وتحقق مكتسبات كثيرة فتنظر إلى الصداقات من منظار جديد



صحياً: انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال الحقيقى الذى يجب عليك الاستثمار فيه

مهنياً: تجنب التعرض لعدم الاستقرار وخفف من التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق



عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك



صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيّد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تتقيد بها حرفياً وتشجع الآخرين على التمثل بك

مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك



عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً



صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك

برج الأسد

مهنياً: يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات



عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصيناً وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة



صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم

مهنياً: حذار استفزاز الناس حولك وكُن متفهّماً ولا تعترض، إجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل



عاطفياً: تعيش غلياناً عاطفياً غير مسبوق، وتكون متحمساً جداً للارتباط الرسمي في أقرب وقت ممكن، وتطلب من الجميع أن يشاكوك فرحتك التي لا توصف



صحياً: أكثر ما استطعت من التمارين الرياضية والنشاطات الترفيهية، وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً في المساء

برج الميزان

مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل



عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه



صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً

مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية.



عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.



صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.

برج القوس

مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه



عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما



صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال

برج الجدي

مهنياً: المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع



عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها



صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة

مهنياً: تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد اهدافك



عاطفياً: تدعمك الظروف لأخذ وضعك العاطفي نحو الوجهة التي تحلم بها، لكن حذار الانقباض والخجل، ولا تترك مجالاً للغموض، بل وضح كلامك جيدا



صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك

مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال العقيم



عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل



صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً سواء في العمل أو المحيط العائلي

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.



المصدر : ارب حظ