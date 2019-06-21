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ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

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ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين هبطت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، صعود منصات التنقيب عن النفط الأمريكية بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 789 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

بينما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة 4 منصات ليصل إلى 177 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت الشركات الأمريكية منصة واحدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي معاً.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7 بالمائة إلى 57.50 دولار للبرميل. 

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.2 بالمائة إلى 65.20 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، زاد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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