التحالف يستهدف قوارب مفخخة لـ"أنصار الله" شمال الحديدة

ونقل موقع "سبتمبر" عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قوله:

"نفذت عمليات استهداف لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي شمال الحديدة، تشمل قوارب مفخخة مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".

وأضاف "ميليشيات الحوثي تتخذ من مواقع مدنية وردت في اتفاق إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها".

وطالب التحالف "من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة"، مشيراً إلى "أن عمليات الاستهداف تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".

وأكد التحالف "استمراره في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية".

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.