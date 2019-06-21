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ألمانيا تدعو الى تجنب التصعيد في منطقة الخليج

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ألمانيا تدعو الى تجنب التصعيد في منطقة الخليج ألمانيا تدعو الى تجنب التصعيد في منطقة الخليج

مباشر: دعت دولة ألمانیا إلى تسویة سلمیة للتصعید الذي تشھده منطقة الخلیج العربي والتوصل لحلول سیاسیة للأزمة بین إیران والولایات المتحدة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الألمانیة، مارتینا فیتس، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانیة تبذل جھودھا من أجل اقناع جمیع الأطراف بالابتعاد عن التصعید وخاصة إیران، فقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكدت المتحدثة، على أهمية بما وصفته بـ"تجنب" الرئیس الأمریكي، دونالد ، نزاعا عسكریا في المنطقة، قائلة: "أن ترامب لا یرید حربا مع إیران".

ويأتي ذلك بالتزامن إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز.

ويشار، إلى أن دونالد ترامب قد وافق على هجمات عسكرية ضد إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية، قبل أن يتراجع عن القرار مبرراً ذلك بالحفاظ على حياة المدنيين.

وقامت العديد من شركات الطیران العالمية بتعديل مسارات رحلاتھا الجویة التي تحلق فوق المنطقة المحددة، اليوم، على إثر تنبیه أصدرته الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

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مباشر (اقتصاد)

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