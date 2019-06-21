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إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 تأشيرة عمرة

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إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 تأشيرة عمرة إنفوجرافيك..السعودية تصدر أكثر من 7.6 تأشيرة عمرة

الرياض - مباشر: أصدرت المملكة العربية أكثر من 7.6 مليون تأشيرة عمرة، حتى أمس الخميس.

وأفادت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجل إصدار 7.667 مليون تأشيرة عمرة حتى أمس الخميس الموافق 20 يونيو / حزيران الجاري.

ونوهت الوزارة، إلى أن أكثر الجنسيات قدوما للمملكة كانت باكستان بعدد 1.674 معتمر، ثم إندونيسيابـ974.650 ألف معتمر، بعدها الهند بـ652,322 معترم، ومصر بـ541,951 وافد، والجزائر خامسا 365,754 معتمر.

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