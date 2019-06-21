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"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بالتصعيد في الحديدة وتحمله المسؤولية

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القاهرة — سبوتنيك. وقال عبد السلام في بيان نشره على "تويتر": "بعد تنفيذنا خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد والتي وضعت العدو أمام اختبار حقيقي عن توجهه لتنفيذ اتفاق السويد، عاد مجددا ليماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة تنسيق إعادة الانتشار".

وأضاف عبد السلام "لاحظ الجميع من المتابعين كيف كان العدو من بعد اتفاق السويد يختلق المبررات والأكاذيب ويكيل الاتهامات إننا لم ننفذ أي خطوة، وحرصا منا على التقدم نحو السلام بدأنا بالتنفيذ ومن طرف واحد وبشهادة الأمم المتحدة".

وتابع عبد السلام "يعمد العدو حاليا إلى تصعيد اعتداءاته وخروقاته في محافظة الحديدة بما فيها الغارات الجوية والاستطلاعية والقصف من الأرض بشكل مستمر، وعليه فإننا نحمل العدو ومرتزقته كامل المسؤولية عن ذلك وما سينتج عنه".

وجدد عبد السلام "التأكيد على الالتزام باتفاق السويد ومساراته العملية في اتفاق الحديدة وفقا لما تقوم به لجنة إعادة تنسيق الانتشار المشتركة مع الاحتفاظ بحق الرد".

وطالب المتحدث باسم "أنصار الله" "الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها وتستمر في نشاطها المطلوب بجدية وفقا لما تم الاتفاق عليه وبناءً لاتفاق السويد".

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