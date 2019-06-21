محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وسط زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

وأغلقت معظم قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأحمر اليوم، في حين خالفت أسهم النفط والغاز الاتجاه لتصعد بنحو 0.6 بالمائة عند الإغلاق.

وجاء هبوط البورصات الأوروبية مع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة إيران على خلفية تقارير صحفية ذكرت بالأمس أن صاروخاً إيرانياً أسقط طائرة أمريكية في مضيق هرمز.

ومن جانبه، ذكر الرئيس دونالد ترامب اليوم أنه وافق على ضربات عسكرية على إيران، لكنه ألغى فجأة شن الهجمات بعد معرفته بعدد الضحايا المحتمل.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الجاري.

ورغم الهبوط بنهاية جلسة اليوم، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية ملحوظة مع إشارات من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إلى تبني سياسات تيسيرية.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 384.7 نقطة، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 1.6 بالمائة

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة عند 12339.9 نقطة، بينما ارتفع بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7407.5 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.

أما مؤشر "كاك" الفرنسي فقد حقق صعوداً أسبوعياً بنحو 3 بالمائة رغم هبوط بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 5528.3 نقطة بنهاية الجلسة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1333 دولار.