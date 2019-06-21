ترند الموجز| موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات المجانية.. ومفاجأة في تشكيل أجيري..وأرخص طريقة لاستقبال تايم سبورت..ورنا هويدي ترند بعد ظهورها الأول عقب قضية ’’الفيديوهات الإباحية‘‘

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ضربة البداية.. موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح أمم إفريقيا.. والقنوات المجانية الناقلة وترددها.. ومفاجآة في تشكيل أجيري، بعد الصعود القياسي عالميا.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، ورنا هويدي ترند مصر.. أول ظهور للإعلامية بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيديوهات الإباحية.. ومعلومات لا تعرفها عن المذيعة الشابة، وبعلبة كانز.. أسهل وأرخص طريقة لتشغيل قناة ’’تايم سبورت‘‘ الأرضية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

ضربة البداية.. موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح أمم إفريقيا.. والقنوات المجانية الناقلة وترددها.. ومفاجآة في تشكيل أجيري

تنطلق مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر، حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة بين المنتخب المصري ونظيره زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسبق المباراة حفل الافتتاح و الذي سينطلق في الثامنة 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويأمل الجهاز الفني لمصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في تحقيق انتصار كبير يشكل دافعا للفراعنة لإحراز اللقب الثامن وتعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة.

ويلعب الفراعنة في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا.

ويواجه المنتخب الوطني، الكونغو، في الجولة الثانية، الأربعاء، 26 يونيو، العاشرة مساء، بعد ذلك سيلعب مع أوغندا في الجولة الثالثة، 30 يونيو، التاسعة مساء.

تشكيل الفراعنة المتوقع:

حسم الجهاز الفني، المركز الأكثر جدلا وهو حراسة المرمى، والتي سيكون من نصيب محمد الشناوي لاعب الأهلي.

الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد، محمد النني، تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباريات عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع البطولة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع البطولة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000

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بعد الصعود القياسي عالميا.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الجمعة بمقدار 3 جنيهات، بعدما صعدت أمس الخميس 14 جنيها.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1395 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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رنا هويدي ترند مصر.. أول ظهور للإعلامية بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيديوهات الإباحية.. ومعلومات لا تعرفها عن المذيعة الشابة

جاءت الإعلامية رنا هويدي، في قائمة الأكثر بحثا، على محرك البحث الشهير، جوجل مصر، خلال الساعات الماضية، بعد الظهور الأول لها على السوشيال ميديا، عقب إخلاء سبيلها في قضية الفيديوهات الإباحية مع مخرج شهير.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر، قد قررت، مؤخرا إخلاء سبيل رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس المذيعة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، في اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

الظهور الأول

وجاء أول ظهور للإعلامية عقب إخلاء سبيلها، عبر حسابها الرسمي بانستجرام، حيث نشرت في البداية، صورة مكتوب عليها: “من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر”.

الظهور الثاني

بعد ذلك نشرت هويدي، مقطع فيديو عبر إنستجرام، من داخل إحدى صالونات التجميل، بصحبة طفل صغير.

معلومات لا تعرفها عن رنا هويدي

-ألقت السلطات الأمنية، القبض على هويدي، في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد تورطها في الفيديوهات المخلة، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد ذلك.

-رنا مذيعة مصرية من أصول تونسية، ولدت في القاهرة عام 1993، ودرست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وتخرجت بتقدير امتياز، كما درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

-بدأت عملها كإعلامية في قناة البغدادية عام 2014 كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة، ومن ثم انتقلت إلى قناة الغد العربي في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج ”يوم جديد“، بعدها انتقلت للعمل في قناة MBC مصر، في عام 2017 في برنامج ”حديث المساء“ ثم قدمت برنامج النشرة الفنية على قناة الغد.



-حصلت على دبلوم في صناعة السينما، وقدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم ”لقمة عيش“

-هاجمت على حسابها في ”تويتر“ بعض الدول مثل السعودية وإيران وباكستان قائلة: ”الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هي أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش الجنسي والاغتصاب والختان“، مما ترتب عليه فصها من قناة MBC مصر.

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بعلبة كانز.. أسهل وأرخص طريقة لتشغيل قناة ’’تايم سبورت‘‘ الأرضية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة سهلة ورخصية لاستقبال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وتنطلق الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

لمعرفة الطريقة ادخل على الرابط التالي: http://almogaz.com/news/african-cup-of-nations/2019/06/21/2008041

(رابط الخبر)