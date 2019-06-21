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لماذا تراجع ترامب عن توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية؟..باحث فرنسي يجيب: بسبب مضيق هرمز

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لماذا تراجع ترامب عن توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية؟..باحث فرنسي يجيب: بسبب مضيق هرمز لماذا تراجع ترامب عن توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية؟..باحث فرنسي يجيب: بسبب مضيق هرمز

ترجمة محمد بشاري

يقول "فريدريك اونسل"   Frédéric Encelالباحث السياسي الفرنسي الشهير إن التوتر بين أمريكا وإيران لا ينبغي أن يؤدي إلى إندلاع حرب مفتوحة في المنطقة.

وتحت عنوان" إسقاط طائرة أمريكية من قبل إيران، تم تقييم مخاطر التصعيد"

أجرى موقع يوروب 1 الفرنسي  "EURPOE 1" حوارًا مع فريدريك أونسل والذي أكد من خلاله أن الرئيس الأمريكي  رأى أن تكلفة الدخول في الحرب في المنطقة ستكون مرتفعة للغاية ، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة .

كما أوضح الباحث الفرنسي أنه  في حالة توجيه ضربة إلى إيران، فإن الأخيرة تمتلك أدوات سياسية تجعلها تغير ميزان القوى. فالملاذ الأخير لها هو إغلاق مضيق هرمز ، حيث يرتفع سعر البرميل من 70 دولارًا إلى 200 دولار،مما سيؤدي إلى إنعكاسات سلبية على العديد من حلفاء أمريكا.

الموجز

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