حفظ دعاء صلاة الجنازة شرط التعيين فى وظائف حكومة أردوغان

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استمرار للنهج الذى يسير عليه نظام إردوغان فى تركيا ، والتى تتحكم فى كل أنحاء تركيا ، واستحواذ حزبه فقط على ذلك ، فأصبحت الكفاءة ليست شرطا للحصول على وظيفة في سلطنة الديكتاتور رجب إردوغان، الأهم هو الولاء للحزب الحاكم.

المثير للدهشة والسخرية، أن مؤسسات حكومية بدلا من اختيار الأكثر كفاءة، حسب درجاته العلمية، يتم اختيار المحاسيب وأقارب نواب حزب العدالة والتنمية، ومن يستطيعون قراءة دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة.

فضيحة جديدة تورطت فيها إدارة المياه والصرف الصحي، التابعة لبلدية اسطنبول الكبرى، بعد تحققها من المعلومات الدينية...