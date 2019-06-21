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وزيرة التضامن: تعديل تشريعى لدمج معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"

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وزيرة التضامن: تعديل تشريعى لدمج معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة" وزيرة التضامن: تعديل تشريعى لدمج معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إنه تم بذل جهد كبير جداً من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلي أن ذلك يأتي تمهيداً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمة إلي البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس...

الموجز

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