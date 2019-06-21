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اتفاقية أمام "النواب" بين مصر والصين لدعم تطوير نظام التعليم عن بعد

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اتفاقية أمام "النواب" بين مصر والصين لدعم تطوير نظام التعليم عن بعد اتفاقية أمام "النواب" بين مصر والصين لدعم تطوير نظام التعليم عن بعد

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يناقش مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2018.
وتهدف الاتفاقية – حسب...

الموجز

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