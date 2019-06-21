"خطة النواب" تطالب بهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

مشاركة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والتى بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالى 3,1 مليار جنيه والتى تغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى.

وأشارت اللجنة إلى أن الجهاز الحكومى يحتاج إلى ما يقرب من 3,5 مليون موظف، وبالتالى هناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة.

وشددت اللجنة على أهمية تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 70% على الأقل من العدد، أى ما يقرب من 3,5 مليون موظف إلى قوى منتجة...