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"خطة النواب" تطالب بهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

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"خطة النواب" تطالب بهيكلة الجهاز الإدارى للدولة "خطة النواب" تطالب بهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والتى بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالى 3,1 مليار جنيه  والتى تغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى.
وأشارت اللجنة إلى أن الجهاز الحكومى يحتاج إلى ما يقرب من 3,5 مليون موظف، وبالتالى هناك ما يقرب من  3 مليون موظف  يشكلون عمالة غير منتجة.
وشددت اللجنة على أهمية تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 70% على الأقل من العدد، أى ما يقرب من 3,5 مليون موظف إلى قوى منتجة...

الموجز

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