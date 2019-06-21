تورجوت أوجلو :حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل قفز إلى 6 مليارات دولار

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قال تورجوت اوغلو المحلل السياسى التركى أن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل الذي كان بحدود 1.5 مليار دولار قبل حادثة "مافى مرمرة"، قفز إلى حوالى 6 مليار دولار، مما جعل كثيرين من المراقبين يَعتبرون اهتمام أردوغان بالقضية الفلسطينية، وبالأخص الوضع فى غزة، وما يتعلق بذلك من حادثة "مافى مرمرة"، على أنه عبارة عن استثمار انتخابى، يهدف إلى جلب المزيد من الأصوات في الانتخابات

وأشار أوغلو فى مقال نشره على موقع "اندبندنت عربية"، إلى أن أردوغان ، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك ، شن وفريق عمله حرباً كلامية عنيفة ضد إدارة تل أبيب، مما دفع...