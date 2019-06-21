بيان رسمي بشأن إطلاق "إم بي سي لبنان"

ولكن المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC، مازن الحايك، أصدر بيانا توضيحيا، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أكد فيه أن الشبكة تعتزم إطلاق منظومة إعلامية متكاملة لما يعرف ببلاد "المشرق العربي" مطروحة لدى مجموعة "إم بي سي"، منذ سنوات، وهي لا تعني حصرا إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده.

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وقال الحايك في البيان: بما أن التحليلات والتوقعات لدى بعض المهتمين بالشأن الإعلامي في لبنان تتمحور اليوم حول قرب إطلاق ما سمي بقناة "إم بي سي لبنان"، والانعكاسات المفترضة جراء ذلك على القطاعين الإعلامي والإعلاني، يهم مجموعة "إم بي سي" التأكيد على ما يلي:

— أن فكرة إطلاق منطومة إعلامية متكاملة لما يُعرف ببلاد "المشرق العربي" مطروحة لدى مجموعة "إم بي سي"، منذ سنوات، وهي لا تعني حصرا إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده. وبالتالي فإن التكهنات حول قرب إطلاق MBC Lebanon هي غير دقيقة وغير صحيحة.

— إذا، تبقى فكرة إطلاق منظومة إعلامية خاصة ببلاد "المشرق العربي" واردة لدى "إم بي سي" إلى أن تُصبح واقعا ملموسا، أو تبقى مجرد فكرة!

— بالانتظار، "إم بي سي" مستمرة بالاستثمار في إنتاج المحتوى الإعلامي الراقي والعالي الجودة في لبنان، واضعة نصب أعينها مصلحة الاقتصاد الوطني فيه، ومن ضمنه قطاعي الإعلام والإعلان والعاملين المُبدعين فيهما…. فاقتضى التوضيح".

​يشار إلى أن "إم بي سي" أطلقت قناة "إم بي سي العراق" مساء الأحد 17 شباط/فبراير.