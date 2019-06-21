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وكالة:"أورنج" تدرس دخول السوق الإثيوبي وتتوقع نمواً 5% خلال 2019

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وكالة:"أورنج" تدرس دخول السوق الإثيوبي وتتوقع نمواً 5% خلال 2019 وكالة:"أورنج" تدرس دخول السوق الإثيوبي وتتوقع نمواً 5% خلال 2019

مباشر: ذكرت شركة أورنج للاتصالات أنها تدرس دخول السوق الإثيوبي خلال الفترة القادمة، متوقعة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام الجاري.

وقال المدير المالي لشركة أورنج، إن المجموعة الفرنسية تدرس دخول قطاع الاتصالات في دولة إثيوبيا، متوقعاً أن يحقق قطاع الاتصالات في الدولة الإفريقية انفتاحاً بعام 2020، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتوقع رامون فرنانديز، أن تحقق الشركة الفرنسية نمواً بمبيعات وأرباح أعمالها في أفريقيا والشرق الأوسط بما يقارب 5 في المئة خلال العام الجاري.

والجدير بالذكر، أن الشركة الفرنسية سجلت إيرادات في أفريقيا والشرق الأوسط بقيمة 5.2 مليار يورو (5.9 مليار دولار)، وأرباح تشغيل أساسية بقيمة 1.7 مليار يورو العام الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورانج للاتصالات التابعة لأورانج الفرنسية، في مارس /آذار الماضي، إن شركته تستثمر نحو 3.8 مليار جنيه (219.3 مليون دولار) في تحسين الشبكة هذا العام كما تدرس طرح حصة من أسهمها في بورصة مصر مجددا.

وفي نوفمبر /شباط 2018، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على شطب القيد النهائي لأسهم أورانج مصر للاتصالات برأسمال 16.3 مليار جنيه.

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مباشر (اقتصاد)

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