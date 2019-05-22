إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع

مباشر: عاود إنتاج الولايات المتحدة من النفط الارتفاع بزيادة 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، ليكون الصعود الأول في 3 أسابيع مع هبوط ملحوظ في الواردات الأمريكية من الخام.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الأمريكي صعد إلى 12.200 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/آيار مقابل 12.100 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.

ورغم الزيادة في الإنتاج الأمريكي من النفط لكنها لا تزال أقل بنحو 100 ألف برميل يومياً عن القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية والمسجلة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وبالنسبة لواردات الولايات المتحدة من النفط، فشهدت تراجعاً بمقدار 669 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتهبط إلى 6.943 مليون برميل يومياً.

كما سجلت الصادرات النفطية للولايات المتحدة هبوطاً إلى مستوى 2.922 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم وهو أقل بنحو 425 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لصافي واردات الولايات المتحدة من النفط، فانخفض بنحو 244 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليسجل 4.021 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من الخام، فسجلت زيادة مفاجئة قدرها 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/آيار الجاري وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط قدره 1.2 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز بأكثر من 1.5 بالمئة إلى 71.06 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 2.2 بالمئة إلى 61.75 دولار للبرميل.