محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 2 بالمئة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب االإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية ومع ترقب التطورات الجيوسياسية والتجارية.

وتأثر الذهب الأسود سلباً بعد قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية بالأسبوع الماضي بلغت 4.7 مليون برميل مقابل توقعات تشير لـ1.2 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وكان معهد البترول الأمريكي أفصح أمس عن زيادة غير متوقعة في المخزونات النفطية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى 480.2 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات انخفاضها بمقدار 599 ألف برميل.

وبحسب التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليكون الزيادة الأولى في 3 أسابيع.

وعلى صعيد التطورات التجارية، فإنه مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية ثم ما يتعلق بشركة "هواوي"، فإن هناك مخاوف أن يتسبب ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبالتبعية انخفاض الطلب على النفط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران في مطلع الأسبوع الجاري من معاودة توجيه التهديدات ضد الولايات المتحدة، قائلاً "إذا أرادات إيران أن تخوض حرباً، فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لها".

وبحلول الساعة 12:12 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بأكثر من 0.6 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة تزيد عن 1.1 بالمئة عند 62.41 دولار للبرميل.