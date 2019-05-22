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الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة

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الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم التركية دخول مرحلة السوق الهابط "سوق الدببة"، مع استمرار خسائر الليرة إضافة للمشاكل السياسية.

وتراجع مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" للأسهم في بورصة إسطبنول خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 1.7 بالمئة، لتتجاوز خسائره 20 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى مسجل في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتعرف منطقة سوق الدببة بأن أصل ما تعرض إلى انخفاض بنحو 20 بالمئة أو أكثر مقارنة مع آخر قمة سجلها ذلك الأصل.

وعند نهاية تداولات اليوم، فإن المؤشر التركي قلص خسائره خلال الجلسة ليغلق عند مستوى 84190.9 نقطة بانخفاض 1.3 بالمئة.

وكانت أسهم المصارف التركية من بين أكبر الخاسرين في المؤشر بقيادة سهما "بنك غارانتي" و"آكبانك".

وتواصل عملة تركيا الخسائر اليوم مقابل الدولار الأمريكي ليصل إجمالي ما فقدته من قيمتها هذا العام لنحو 14 بالمئة.

وكان مؤشر الأسهم التركية دخل منطقة السوق الصاعد في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي مع ترحيب التجار باستقرار أكبر في قيمة العملة بعد الهبوط الحاد في عام 2018 والبالغ 30 بالمئة تقريباً.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عمل البنك المركزي التركي على استعادة المصداقية إلى جانب تلاشي التوترات الجيوسياسية.

لكن هذا التفاؤل اختفى تماماً بعدما أعادت الانتخابات المحلية الاضطرابات السياسية في صدارة المخاوف أمام المستثمرين فضلاً عن أن الليرة التركية أصبحت العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

مباشر (اقتصاد)

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