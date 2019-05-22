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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المبعوث في إحاطة له اليوم الأربعاء بمجلس الأمن "تم استخدام اللاجئين الفلسطينيين كأدوات سياسية. الأونروا تعيش في الرمق الأخير".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

وأضاف "ينبغي أن نقوم بمرحلة انتقالية لكي ننقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة".

وحول المؤتمر الاقتصادي في البحرين للاستثمار في فلسطين، قال المبعوث "الفلسطينيون سيخسرون إذا امتنعوا عن المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين الشهر المقبل".

وأشار إلى أن "الأونروا تواصل التحريض في وقت نستعد لعقد ورشة عمل بالبحرين لصالح الشعب الفلسطيني".

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