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أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور)

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أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور)

ونشرت الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورا من الزيارة التي تم خلالها تركيب أكثر من 70 طرفا جديدا في المركز، وتصحيح أطراف صناعية لمجموعة أخرى من الجرحى المشمولين ببرنامج "جريح الوطن" الذي أطلقته الرئاسة السورية عام 2014.

وظهرت أسماء الأسد، وهي تستمع إلى شرح المقيمين على المركز وتتحدث مع الجرحى، وهي تضع غطاء على رأسها بسبب خسارتها للشعر نتيجة تعرضها للعلاج الكيماوي، من سرطان الثدي الذي أُعلن عن إصابتها به في أغسطس/ آب 2018.

وبدأ مركز الأطراف الصناعية في حماة باستقبال جرحى البتر في مارس/ آذار 2019، وهو الرابع من نوعه في سوريا، بعد مراكز دمشق، طرطوس واللاذقية.

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