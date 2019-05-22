الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل قبيل محضر الفيدرالي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد وتيرة المخاوف بشأن الحرب التجارية وقبيل إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً مع تزايد القلق حيال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" بأنه لا يوجد خطط لعقد جولة جديدة من المحادثات.

وقلصت تصريحات وزير الخزانة من آمال التوصل إلى قرار سريع من شأنه إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، ليلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية والأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما تعرضت البورصة الأمريكية لضغوط مع تراجع سهم شركة "كوالكوم" بنحو 9.5 بالمئة وذلك بعد حكم أمريكي بأن صانعة الرقائق اخترقت قانون مكافحة الاحتكار.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمئة أو ما يعادل 60 نقطة ليهبط إلى 25817.2 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 2857.1 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" هبوطاً بنحو 0.3 بالمئة إلى 7763.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية انخفض بنسبة هامشية 0.06 بالمئة إلى 98.003.