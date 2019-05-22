أخبار عاجلة

جلسة أخيرة للحكومة اللبنانية الجمعة لإقرار موازنة البلاد -
حقيقة الأمر الملكي بشأن تعيين ثاني سفيرة سعودية -
إنتاج النفط الأمريكي يرتفع للمرة الأولى في 3 أسابيع -
محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات -
الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة -
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ينبغي نقل المسؤولية من الأونروا إلى الحكومات المضيفة -
أسماء الأسد في ظهور جديد... هكذا بدت حالتها (صور) -
صعود مفاجىء لمخزونات النفط بالولايات المتحدة -
تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة -
الخارجية المصرية تكشف سبب دعم المشير حفتر وتعلق على "تدخل تركيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل قبيل محضر الفيدرالي

Google+ Print
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل قبيل محضر الفيدرالي الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل قبيل محضر الفيدرالي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد وتيرة المخاوف بشأن الحرب التجارية وقبيل إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً مع تزايد القلق حيال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" بأنه لا يوجد خطط لعقد جولة جديدة من المحادثات.

وقلصت تصريحات وزير الخزانة من آمال التوصل إلى قرار سريع من شأنه إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، ليلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية والأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما تعرضت البورصة الأمريكية لضغوط مع تراجع سهم شركة "كوالكوم" بنحو 9.5 بالمئة وذلك بعد حكم أمريكي بأن صانعة الرقائق اخترقت قانون مكافحة الاحتكار.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمئة أو ما يعادل 60 نقطة ليهبط إلى 25817.2 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 2857.1 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" هبوطاً بنحو 0.3 بالمئة إلى 7763.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية انخفض بنسبة هامشية 0.06 بالمئة إلى 98.003.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
جولدمان ساكس: أرباح آبل ستهبط 30% حال حظر منتجاتها بالصين

جولدمان ساكس: أرباح آبل ستهبط 30% حال حظر منتجاتها بالصين

منوشين يطالب الكونجرس برفع سقف الديون قبل نهاية الصيف

منوشين يطالب الكونجرس برفع سقف الديون قبل نهاية الصيف

محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات

محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد قفزة مفاجئة بالمخزونات

الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة

الأسهم التركية تدخل مرحلة "سوق الدببة" مع خسائر الليرة