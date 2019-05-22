سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية بسيولة 4.5 مليار ريال

الرياض- مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط قفزة في السيولة بنسبة 53 بالمائة.

وارتفع المؤشر العام للسوق- تاسي، بنسبة 0.54 بالمائة تعادل 46.82 نقطة إلى مستوى 8656.17 نقطة.

وارتفعت السيولة خلال الجلسة إلى 4.482 مليار ريال مقارنة مع 2.916 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم دار الأركان للتطوير العقاري ارتفاعات السوق بنسبة 7.85 بالمائة إلى سعر 10.3 ريال، بنهاية التعاملات، تلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 5.58 بالمائة إلى سعر 22.7 ريال.

وتصدر سهم ولاء للتأمين انخفاضات السوق بنسبة 4.37 بالمائة، عند سعر 18.9 ريال، واحتل سهم المراكز العربية، في أول يوم للتداول عليه، المرتبة الثانية بتراجع 3.85 بالمائة عند سعر 25 ريال.

وارتفع 18 قطاعا تصدرها مؤشر إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.98 بالمائة، تلاه مؤشر الطاقة بنسبة 1.79 بالماية.

وهبطت 6 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 0.77 بالمائة، تلاه الاستثمار والتمويل بنسبة 0.53 بالمائة.

وارتفعت الثلاثة قطاعات الرئيسية وتضم الاتصالات والمواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.84 بالمائة، و0.36 بالمائة، و26.83 بالمائة.

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