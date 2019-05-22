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رئيس الصين يطالب بالاستعداد للأوقات الصعبة

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رئيس الصين يطالب بالاستعداد للأوقات الصعبة رئيس الصين يطالب بالاستعداد للأوقات الصعبة

مباشر: طالب الرئيس الصيني بالاستعداد للأوقات الصعبة مع تزايد تعقد الموقف الدولي، وذلك بالتزامن مع احتدام الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، قوله إنه يجب التغلب على المخاطر الكبيرة المتنوعة والتحديات التي تأتي من الداخل والخارج والفوز بمعارك جديدة".

وأضاف الرئيس الصيني: "بلدنا لاتزال في فترة من الفرص الاستراتيجية المهمة للتنمية، ولكن الوضع الدولي معقد بشكل متزايد".

وتعيش الصين حالياً فترة من زيادة التوترات مع الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية وفشل المفاوضات لتسوية النزاع بشأن تلك المسألة.

وشدد جين بينغ على ضرورة إدراك العوامل طويلة الأجل والطبيعية المعقدة لمختلف العوامل غير المواتية في الداخل والخارج و"الاستعداد المناسب لمختلف المواقف الصعبة".

وشهد الشهر الجاري قرار بزيادة الرسوم الجمركية من الصين على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار بدءً من يونيو/حزيران المقبل.

وجاء القرار الصيني كرد انتقامي تجاه القرار الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة.

كما تحدث رئيس ثاني أكبر في العالم بشأن التكنولوجيا منوها على ضرورة إتقان المزيد من التقنيات الأساسية والوصول إلى مكانة مرتفعة في التنمية الصناعية.

وفي الأسبوع الماضي أدرجت الولايات المتحدة شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" بقائمة الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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