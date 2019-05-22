إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2018م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 8.175.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 702.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سابعاً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018م.

ثامناً: التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة (مرفق).

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2018م بواقع 200.000 ريال لكل عضو.