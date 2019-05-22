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إعلان تصحيحي بخصوص اعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2019م (ثلاثة أشهر)

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إعلان تصحيحي بخصوص اعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2019م (ثلاثة أشهر) إعلان تصحيحي بخصوص اعلان شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2019م (ثلاثة أشهر)
• بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 521.6 مليون ريال مقابل 488.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة تغيير بلغت 6.7% ومقابل 484.4 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة تغيير بلغت 7.7%.

• بلغ اجمالي الربح (الخسارة) خلال الربع الحالي 191.9 مليون ريال مقابل 175.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة تغيير بلغت 9.5% ومقابل 150.2 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة تغيير بلغت 27.8%.

• بلغ الربح (الخسارة) التشغيلي خلال الربع الحالي 113.4مليون ريال مقابل 132.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة تغيير بلغت (-14.5%) ومقابل 87.8 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة تغيير بلغت 29.2%.

• بلغ صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 103.7 مليون ريال مقابل 120.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة تغيير بلغت (-13.7%) ومقابل 76.2 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة تغيير بلغت 36.1%.

• بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 103.7 مليون ريال مقابل 120.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة تغيير بلغت (-13.7%) ومقابل 80.8 مليون ريال خلال الربع السابق بنسبة تغيير بلغت 28.4%.

• بلغت ربحية (خسارة) السهم خلال الفترة الحالية 1.27 ريال مقابل 1.47 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

مباشر (اقتصاد)

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