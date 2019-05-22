أمير الكويت يتحدث عن أزمات منطقة الخليج العربي

الكويت – مباشر: قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، "إن الجميع بالمنطقة يعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة ويدرك أيضا وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا".

وحسب "كونا"، أضاف الصباح، خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لمبنى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، "نرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".

* الملك سلمان يدعو لقمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة الأسبوع المقبل

* السفارة السعودية بتركيا تحذر مواطنيها من مشاكل الاستثمار بالعقارات

وأشار أمير الكويت إلى أن هذه الظروف والتحديات تضاعف من مسؤولية الدبلوماسيين الكويتيين لتحقيق المصالح العليا للوطن.

وتابع الصباح: "لقد مضى على عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن ولقد استحق ذلك استحسان وإعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن".

وقال الأمير "إن الدبلوماسية الكويتية تمكنت وبنجاح باهر أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل وأن تكون مدافعاً عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية".

وتأتي تصريحات أمير الكويت مع تصاعد الإجراءات العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وما تعرضت له أربع سفن تابعة للإمارات والسعودية والنرويج لأعمال تخريبية بالخليج العربي، والهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ودعت المملكة العربية السعودية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، إلى عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة في 30 مايو/أيار الجاري.

وتبحث القمتان التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحبت الدول العربية بالدعوة التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الحالي.

ترشيحات:

من البحرين.. أمريكا تكشف أولى خطوات "صفقة القرن" يونيو المقبل

أمير قطر يصل الكويت في زيارة رسمية