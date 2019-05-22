وزير الخزانة الأمريكي: لا توجد خطة لعقد محادثات تجارية بالصين

مباشر: أكد وزير الخزانة الأمريكي أنه لا يوجد خطط حتى الآن لسفر وفد من الولايات المتحدة إلى بكين من أجل استئناف جولة جديدة من المحادثات التجارية.

وجاءت تعليقات ستيفين منوشين مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بينما كان يستعد لدخول جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.

وكانت الصين وجهت دعوة إلى وفد أمريكي لزيارة بكين بعد فشل البلدين في التوصل لاتفاق تجاري خلال جولة مفاوضات في واشنطن هذا الشهر.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة التعريفات الجمركية على فاتورة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وهو القرار الذي دفع الصين للرد الانتقامي بفرض تعريفات مماثلة على منتجات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار.

وكشف تقرير مؤخراً بأن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين يبدو أنها تعثرت كون أنه من غير الواضح ما الذي سيتم التفاوض بشأنه من قبل البلدين.