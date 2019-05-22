"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ2.84 مليار ريال

الرياض- مباشر: وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لأدوات الدين بلغت 2.84 مليار ريال، تتمثل بزيادة في إصدار رقم 10-01-2018 (رمز تداول:5264) بقيمة 655 مليون ريال سعودي ليصل إلى 2.705 مليار ريال.

وكذلك زيادة في إصدار رقم 2019-02-12 (رمز تداول:5277) بقيمة 2.185 مليار ريال سعودي ليصل إلى 9.482 مليار ريال.

على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 23 مايو 2019م.

ترشيحات:

"دار الأركان" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عام

"الشورى السعودي" يوجه عدة مطالب للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية

هيئة الاتصالات السعودية: ارتفاع سرعة الإنترنت بالمملكة لـ32.2ميجابت في الثانية

الصندوق السيادي السعودي يدرس طرح حصة بشركة تابعة للاكتتاب العام

إنفوجرافيك: أعلى المكاسب والخسائر للأسهم السعودية بنهاية تراجعات مايو

هيئة العقار بالسعودية: نعكف على استكمال نظام التسجيل العيني