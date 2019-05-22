محدث.. أسعار الذهب تتحول للارتفاع عالمياً وسط ترقب محضر الفيدرالي

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر الدولار الأمريكي وقبيل الكشف عن محضر الفيدرالي، وفي انتظار التطورات التجارية.

وتزامن مع تراجع أداء الذهب ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بما يقرب من 200 نقطة في ختام جلسة أمس، وذلك بدعم قطاع التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، صرح السفير الصيني لدى الولايات المتحدة بأن بكين على استعداد لاستئناف المحادثات مع واشنطن، ولكنه ألقى باللوم على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتغير رأيه بشكل متكرر تجاه الصفقات.

ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقده في وقت مبكر من هذا الشهر.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.3 بالمئة أو ما يعادل 3.60 دولار ليصل إلى 1276.80 دولار للأوقية.

وعند تسوية جلسة أمس تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند أدنى مستوى لهذا العقد منذ 2 مايو/أيار الجاري، كما أنه انخفض أثناء الجلسة إلى مستوى 1268.97 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمئة في تمام الساعة 12:32 مساءً بتوقيت جرينتش، مُسجلاً 1276.78 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة ليهبط إلى 97.967، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر.