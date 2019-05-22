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إعلان الحاقي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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إعلان الحاقي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إعلان الحاقي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-09-17 الموافق 2019-05-22 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 22/05/2019م بشأن تغيير عضوين من مجلس إدارتها من ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية احاطة مساهميها الكرام بأن الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية والأستاذ مايكل دايفس يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إن إم سي للرعاية الصحية. كما نفيدكم بتولي الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية كما تود الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة بمجلس إدارتها تقديم جزيل الشكر والعرفان للأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان على ما قدموه خلال فترة توليهم لعضوية مجلس الإدارة بالشركة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد.

مباشر (اقتصاد)

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