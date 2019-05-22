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اعلان شركة الكثيري القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

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اعلان شركة الكثيري القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين اعلان شركة الكثيري القابضة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الكثيري القابضة عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 18 شعبان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23 أبريل 2019م، وذلك على النحو التالي: تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 عدد الاسهم المباعة 20 المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 673.70 متوسط سعر البيع لكل سهم 33.69 تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-09-17 الموافق 2019-05-22 اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم ستقوم الإدارة المالية بالشركة بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لكسور الأسهم، أما بالنسبة للمساهمين المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الإستثمارية أو لم تكن مكتملة أو حملة الشهادات فبإمكانهم مراجعة الإدارة المالية لشركة الكثيري القابضة واستلام مستحقاتهم. معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسار يمكن الاتصال مباشرة بالشركة عبر الهاتف على الرقم 0114167900 أو الرقم الموحد 920004192

أو البريد الالكتروني info@alkathiriholding.com

مباشر (اقتصاد)

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