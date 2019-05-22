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محدث..نايمكس الأمريكي يعمق خسائره لأكثر من 1% قبيل بيانات المخزونات

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محدث..نايمكس الأمريكي يعمق خسائره لأكثر من 1% قبيل بيانات المخزونات محدث..نايمكس الأمريكي يعمق خسائره لأكثر من 1% قبيل بيانات المخزونات

مباشر: عمقت النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة وذلك قبيل الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية ومع ترقب التطورات الجيوسياسية والتجارية.

وصرح أمس وزير الدفاع الأمريكي بأنه في حين أن التهديدات من إيران لاتزال مرتفعة إلا أن التدابير الرادعة التي اتخذها البنتاجون أوقفت الهجمات المحتملة ضد الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد حذر إيران في مطلع الأسبوع الجاري من معاودة توجيه التهديدات ضد الولايات المتحدة، قائلاً "إذا أرادات إيران أن تخوض حرباً، فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لها".

وعلى صعيد التطورات التجارية، فإنه مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية ثم ما يتعلق بشركة "هواوي"، فإن هناك مخاوف أن يتسبب ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات النفطية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أفصح أمس عن زيادة غير متوقعة في المخزونات النفطية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى 480.2 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات انخفاضها بمقدار 599 ألف برميل.

وبحلول الساعة 12:12 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بأكثر من 0.6 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة تزيد عن 1.1 بالمئة عند 62.41 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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