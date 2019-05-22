عضو بالفيدرالي: مكاسب كبيرة للصين حال قبول كافة الطلبات الأمريكية

مباشر: عبر عضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة والصين قد يتوصلان لاتفاق من شأنه إنهاء الحرب التجارية بينهما.

وقال رئيس الاحتياطي في ولاية سانت لويس "جيمس بولارد" في خطاب بنادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إنه يرى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن التجارة.

وأضاف: "اعتقد أن هذا الأمر جيد بالنسبة لكل من الصين والولايات المتحدة".

وأشار بولارد إلى ضرورة قبول الصين لكافة الطلبات الأمريكية في المحادثات التجارية من أجل جذب مزيد من رأس المال الأجنبي، قائلاً: "إنها قد تجني فوائد هائلة".

وتابع: على مستوى الاقتصاد الكلي فإن أشياء جيدة يحتمل أن تحدث بالنسبة للاقتصاد الصيني بالنظر للمستقبل حال موافقة بكين على كل ما تطلبه الولايات المتحدة.

وكان الاقتصاد الصيني توسع بنسبة 6.4 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام متجاوزاً توقعات المحللين في حين نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 3.2 بالمئة بالفترة نفسها ليكون أعلى من التقديرات كذلك كما سجل أفضل بداية لعام منذ عام 2015.

لكن عضو الفيدرالي حذر من خطر التعريفات العالقة بين الجانبين، والتي قد تكون في نهاية المطاف شيئاً قد يكون المركزي الأمريكي في حاجة لمعالجته.

ويتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي نهج "الصبر والانتظار" بشأن سياسته النقدية بعد أن خفض توقعات زيادة معدل الفائدة هذا العام إلى صفر.

وأكد أنه من الطبيعي في الإطار التفاوضي رؤية الكثير من المناورات الحالية قبل التوصل لاتفاق، معبراً عن أمله في أن يكون هذا هو ما يحدث الآن.