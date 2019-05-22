7 مطالب من الشورى السعودي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

الرياض- مباشر: دعا عضو مجلس الشورى السعودي، وائل الإدريسي، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو إشعاعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438-1439هـ.

وطالب عضو الشورى الأمير خالد آل سعود أن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأكد عضو الشورى محمد الوكيل على ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة في خارج المملكة، مطالباً بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة.

وقال عضو الشورى خالد العقيل وفقاً لتغريدات للمجلس على موقع التواصل- تويتر: "لا بد من معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية".

وأشار عضو الشورى طارق فدعق، إلى أهمية أن توضح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها.

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