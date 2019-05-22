وزير العمل السعودي يعتمد قراراً بانطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً

الرياض – مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيا.

وقالت وزارة العمل في بيان ها اليوم الأربعاء، إن البرنامج يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.

وأضافت وزارة العمل، أنه يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم القرار، وفقا لبيان الوزارة، أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وأشارت وزارة العمل السعودية، إلى أنه ينتظر أن يساهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

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