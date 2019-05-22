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الإمارات ترحب بانضمام دول لتحقيقات العمليات التخريبية للسفن

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الإمارات ترحب بانضمام دول لتحقيقات العمليات التخريبية للسفن الإمارات ترحب بانضمام دول لتحقيقات العمليات التخريبية للسفن

أبوظبي - مباشر: رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات و المملكة العربية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات و تضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات من وراء هذا التحقيق".

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و أضافت الوزارة :"إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية و حركة التجارة الدولية و سلامة إمدادات الطاقة".

وأكد البيان أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.

وتعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

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