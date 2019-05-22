وفاة 6 أشخاص في أحداث عنف بإندونيسيا بعد فوز "جوكووي"

مباشر: لقي 6 أشخاص حتفهم كما أصيب حوالي 200 آخرين في أحداث عنف بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي لفوز جوكو ويدودو بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأعلن محافظ مدينة جاكرتا "أنيس باسويدان"، اليوم الأربعاء، أنباء الوفيات، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال وزير الأمن الإندونيسي "ويرانتو" إن الحكومة تمنع جزئياً إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتهدئة الوضع.

وأوضح وزير الاتصالات والتكنولوجيا في إندونيسيا "روديانتارا" أن عملية تحميل الصور والفيديو قد يتباطأ.

وكانت الاشتباكات بدأت كاحتجاجات سلمية أمس الثلاثاء، بعد تأكيد اللجنة الانتخابية فوز "جوكووي"، كما هو معروف، في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في الشهر الماضي بفارق 11 بالمئة عن "برابوو سوبيانتو"، والذي قال إنه سيطعن على النتيجة في المحكمة الدستورية.

ومنذ التصويت الذي عقد في 17 أبريل/نيسان الماضي، فإن برابوو زعم بأن هناك مخالفات انتخابية، وأنه وفقاً لحسابات فريقه الخاص فهو الفائز في الانتخابات.

لكن هذه المظاهرات تحولت إلى العنف بحلول الليل، وسط قيام المحتجين بحرق السيارات ومحاولة ضباط الأمن ردع المحتجين عبر الغاز المسيل للدموع.

ومن جهة أخرى، أدان "جوكووي" في خطاب ألقاه اليوم، أعمال الشغب بقوله إنه بينما كان منفحتاً على العمل مع أيّ شخص من أجل بناء هذه الدولة لكنه لن يتسامح مع أي شخص يحاول تقويض عمليات الأمن والديمقراطية وتقويض وحدة هذه البلاد.

وذكر الرئيس أن القوات الوطنية والشرطة لم يكن أمامهم خياراً آخر سوى التعامل بحزم لكنه دعا الشعب الإندونيسي لإعادة بناء الإخوة والتماسك في البلاد.

وعلى صعيد آخر، فإن الأسواق المالية في إندونيسيا أغلقت جلسة اليوم داخل النطاق الأحمر بخسائر محدودة.

وتراجع مؤشر "جاكرتا" المركب بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 5939.6 نقطة.

كما أنهت الروبية الإندونيسية التعاملات بانخفاض 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي لترتفع الورقة الخضراء إلى 14.525 ألف روبية.